Расследовать дело о подготовке терактов в учебных заведениях Керчи будут крымчане

Расследовать дело о подготовке терактов в учебных заведениях Керчи будет главное следственное управление СК России по РК и Севастополю.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю принято к собственному производству уголовное дело, возбужденное следственными органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении двух жителей города Керчи 2003 и 2004 годов рождения, – сообщили в ведомстве. – Молодые люди подозреваются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (ч.1 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205 УК РФ)»

Как уже сообщал «Новый День», подростков задержали накануне. Они сконструировали взрывные устройства по инструкциям из Интернета, испытали их на домашних животных и собирались привести в действие в двух образовательных учреждениях.

Как выяснилось, парни состояли интернет-сообществе неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Владислав Росляков, устроивший бойню в Керченском политехническом колледже. «Параллельно с этим молодые люди являлись администраторами так называемых групп «смерти» в соцсетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям», – заявляют следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.02.20

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