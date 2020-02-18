ФСБ: В образовательных учреждениях Крыма готовили теракты

В образовательных учреждениях Крыма готовили теракты. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержаны два подростка 16 и 17 лет. Отмечается, что они должны были стать исполнителями: взорвать учебные заведения в Керчи.

При обыске по месту жительства задержанных обнаружены самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатки.

Сообщается, что подростки собрали бомбы по инструкциям из Интернета и испытали их на домашних животных.

Отметим, что один из задержанных попал в поле зрения ФСБ еще осенью 2018 года – он разместил в соцсетях одобрительные комментарии о Владиславе Рослякове, устроившем бойню в Керченском политехническом колледже. Но это не помешало ему вступить в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого являлся Росляков, уточнили в ФСБ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.02.20

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