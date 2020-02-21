Расследование дела о подготовке терактов в Керчи расширилось на несколько регионов

Расследование дела о подготовке терактов в учебных заведениях Керчи выявило целую сеть молодых людей, которые могут быть причастны к этой истории.

Как уже сообщал «Новый День», на текущей неделе в Крыму были задержаны подростки 15 и 16 лет: парни сконструировали взрывные устройства по инструкциям из Интернета, испытали их на домашних животных и собирались привести в действие в двух образовательных учреждениях. Вчера суд отправил обоих под стражу на 2 месяца. А анализ их контактов в соцсетях и данные, поученные от самих подростков, позволили выйти на молодых людей, разделяющих их взгляды и стремления.

Сейчас следственные действия, помимо Крыма, проводятся еще в 3 регионах страны, сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Симферополь, Лиана Макоба

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