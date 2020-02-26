«Рассчитывал на 40 жертв»: в Саратове схвачены подростки, готовившие расстрел школы ради мести

Сотрудники ФСБ задержали в Саратове двух подростков за подготовку нападения на одну из городских школ. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Тинейджеров 14 и 15 лет задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Оба состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида, отметили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что при нападении на школу помимо огнестрельного оружия подростки планировали использовать самодельные зажигательные смеси. Инструкции по изготовлению таких смесей они нашли в Сети.

По данному факту саратовские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Оба несовершеннолетних задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства готовившегося теракта.

Позже ФСБ опубликовала видео, на котором задержанные дают показания. Один из подростков заявил, что нападение на учебное заведение готовилось из мести, и отметил, что для него было не важно, сколько человек погибнет. Второй задержанный признался, что «рассчитывал примерно на 40 человек». По его словам, на школу они собирались напасть в мае.

Ранее, 18 февраля ФСБ сообщила о задержании в Керчи двух подростков 15 и 16 лет, которые готовили теракты в образовательных учреждениях города. При обыске у них нашли и изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатки. Отмечалось, что подростки собрали бомбы по инструкциям из интернета и испытали их на домашних животных. Оба арестованы на два месяца.

В ФСБ уточнили, что один из задержанных попал в поле зрения спецслужбы еще осенью 2018 года, когда разместил в соцсетях одобрительные комментарии о студенте Владиславе Рослякове, устроившем кровавую бойню в Керченском политехническом колледже, жертвами которой стали несколько дестяков человек. Как выяснилось, подросток состоял в интернет-сообществе неонацистов, одним из участников которого являлся Росляков.

Саратов, Ольга Панфилова

Саратов. Другие новости 26.02.20

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