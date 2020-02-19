Курганский подросток мог знать о готовящихся терактах в Керчи

В Кургане сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия в отношении подростка 2004 года рождения. Несовершеннолетний курганец общался со сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, которые готовили теракт в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ.

Накануне ФСБ пресекла подготовку террористических атак в Крыму. Как сообщает ведомство, два подростка 2003 и 2004 годов рождения готовили нападение на образовательные учреждения Керчи. «Они являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова»,– сообщает ФСБ. Речь идет о том самом Рослякове, который в 2018 году устроил бойню в Керченском политехническом колледже и убил 20 человек.

Контактировать с возможными организаторами терактов мог курганский подросток, который поддерживал интернет-связь с задержанными в Крыму сверстниками.

По данным ФСБ, в Курганской области проведены мероприятия, получены свидетельские показания. Силовики побывали в доме у молодого жителя Кургана. Подросток со следствием сотрудничает.

По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России. Известны детали планируемого преступления.

«В целях совершения преступлений они разработали планы вооруженных нападений, для чего искали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах т.н. группы «смерти», в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений», – сообщается в релизе ФСБ.

Дома у подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства, компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных.

Курган, Дарья Котова

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