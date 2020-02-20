В Азовском море обнаружены сети, расставленные украинскими браконьерами

В Азовском море обнаружено 4,5 километра сетей, расставленных украинскими браконьерами.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе пограничники заметили в Азовском море иностранное судно. Капитан на требование остановиться не отреагировал и попытался увести корабль в сторону Украины.

Судно задержали: оказалось, граждане соседней страны занимались незаконным выловом камбалы-калкана. Пограничники обнаружили у браконьеров около 300 штук пойманной рыбы и ставную сеть. Ни капитан, ни члены экипажа судна своей вины не отрицали.

«В результате изучения навигационного прибора «Гармин», изъятого у капитана задержанного в акватории Азовского моря украинского маломерного судна, дополнительно установлены координаты постановки браконьерами незаконных орудий лова», – сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по РК.

Обследовав указанный район, пограничники обнаружили 11 ставных лесковых сетей общей длиной более 4,5 километра, в море выпустили 450 калканов, 3 осетра, 2 севрюги, 2 рыбы-иглы. Сумма предотвращенного ущерба оценена в 2 млн с лишним рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.02.20

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