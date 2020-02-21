Экс-министр юстиции Украины заявила о фактическом развале страны

События в Новых Санжарах под Полтавой, где агрессивная толпа забросала камнями эвакуированных из Уханя украинцев, свидетельствуют о потере управления страной насквозь коррумпированной властью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём блоге заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По её словам, потеря внешнего суверенитета и разложение госаппарта внутри страны сделало из украинцев безответственных и жестоких громил.

«Власти нет. Пылесосы бюджетных денег и продавцы суверенитета – это не власть. Именно полное ощущение безнаказанности и полное отсутствие неотвратимости наказания позволяет именно так себя вести агрессивной толпе.

Ощущение этой полной безнаказанности дала этим громилам именно власть. Круг замкнулся. И власть подберут те, кто сильнее всего этого захочет. Страна рассыпается на наших глазах», – констатировала Лукаш.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский болезненно отреагировал на резко негативное отношение украинских граждан к эвакуированным их Китая соотечественникам.

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