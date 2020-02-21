«Сожжём всех!» – под Полтавой толпа побила камнями автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами

В Новых Санжарах под Полтавой, куда на карантин везли эвакуированных из Китая граждан, собравшаяся толпа подожгла баррикады из покрышек на пути следования колонны из семи автобусов. Когда полицейские БТРы расчистили путь, в автобусы полетели кирпичи и камни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на многочисленных фото и видео, пересланных журналистами с места события, видно, как напуганы пассажиры, а одна женщина прикрывает телом своих детей от залетающих в салон камней.

Сообщается, что в автобусах чудом никто не пострадал, а колонне удалось прорваться в санаторий.

«Местные жители кричат, что завтра они придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными людьми!» – сообщил с места события украинский корреспондент киевского издания «Вести».

По его словам, от вооружённых кирпичами пьяных протестующих досталось полицейским, десять из которых ранены.

Позже МВД Украины возбудило два уголовных дела. Несколько человек задержаны.

Напомним, приехавший в Новые Санжары ещё до прибытия автобусов глава МВД Арсен Аваков вступил в перепалку с протестующими, пытаясь отговорить их от противоправных действий, однако это не помогло.

Симферополь, Валентин Карамазов

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