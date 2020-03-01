Я человек, а не вирус! Доведённый до отчаяния китаец вышел на протест в Харькове

Гражданин Китая вышел на одиночный пикет в Харькове против общественных предрассудков в адрес китайцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает украинская группа в Фейсбуке «Харьков NOW».

Молодой человек не согласен с распространившимся ложным утверждением – «китаец – значит коронавирус».

Что конкретно послужило «последней каплей» и заставило китайского гражданина выйти публично протестовать – не сообщается.

На плакате по-китайски было написано «Я – не вирус! Я – человек!».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.03.20

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