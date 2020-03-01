Я человек, а не вирус! Доведённый до отчаяния китаец вышел на протест в Харькове

Гражданин Китая вышел на одиночный пикет в Харькове против общественных предрассудков в адрес китайцев.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает украинская группа в Фейсбуке «Харьков NOW».
Молодой человек не согласен с распространившимся ложным утверждением – «китаец – значит коронавирус».
Что конкретно послужило «последней каплей» и заставило китайского гражданина выйти публично протестовать – не сообщается.
На плакате по-китайски было написано «Я – не вирус! Я – человек!».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 01.03.20
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