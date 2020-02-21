«Этих людей обвинят, что вирус из-за них»: западный мир шокирован происходящем на Украине

Украинцы, эвакуированные из Китая и помещенные на карантин в Новых Санжарах рассказали об условиях в медцентре нацгвардии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из пациенток выложила в соцсети видео комнаты, в которой ее поселили: обшарпанные стены, старая мебель, душ бьется током, а дверь вообще не закрывается – вместо замка дырка.

Между тем, руководство нацгвардии хвасталось этим центром, называя жемчужиной Полтавщины, и уверяя, что в 2016 году представители НАТО передали медцентру новое реабилитационное оборудование на сумму 65 тысяч евро.

Отметим, что жители Санжар перестали бунтовать, но забрали детей из местной школы: из 900 учеников на занятия сегодня пришла ровно половина.

Комментируя ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну со средневековой Европой.

А вот Европу современную, а вместе с ней и Америкупроисходящее на Украине шокировало. Новости о народных бунтах и попытках не пустить эвакуированных их опасной зоны соотечественников освещали все ведущие СМИ. И почти все использовали слова «ожесточенный», «хаос», «гнев», «страх».

Более всего жителей западных стран потряс эпизод, когда жители Санжар закидали камнями автобусы с соотечественниками.

«Жители украинского поселка в центральной Украине участвовали в столкновениях с полицией, жгли шины и бросали тяжелые предметы в колонну автобусов, перевозивших эвакуированных из китайской провинции Хубэй, – описывал события Reuters. – После столкновений некоторые протестующие и полицейские лежали ранеными на земле. По крайней мере, у двух автобусов были разбиты окна, а эвакуированные прятались за занавесками внутри».

«Местные жители швыряли камни в автобусы с эвакуированными и участвовали в ожесточенных столкновениях с полицией, – рассказывал The Guardian. – Транспортные средства, наконец, смогли добраться до назначенного места карантина после нескольких часов столкновений. Эвакуированные в масках, измученные долгим путешествием, выглядывали из разбитых окон автобусов, когда они медленно ехали в плотном полицейском окружении».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвинил в происходящем неких врагов, заявив, что все произошедшее – это результат «информационной войны». А откровенную недоработку украинских чиновников, которые не потрудились предупредить население и объяснить им, что никакой угрозы нет, так как в карантин помещают только здоровых людей, объяснил секретностью операции – чтобы не было провокаций, «в том числе из-за рубежа».

Тем временем, к медцентру в Новых Санжарах приехали переселенцы из Донбасса и привезли находящимся в карантине продукты: фрукты, напитки, сладости.

«Нас уже обвиняли, что война из-за нас, – заявили благотворители. – Этих людей обвинят, что вирус из-за них».

Полтава, Платон Ефимчук

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