Сделал 35 кругов: на Украину не пускают самолет, эвакуировавший украинцев из Уханя

На Украину не пускают самолет, эвакуировавший граждан страны из Уханя. Лайнер сделал еже более 30 кругов над Незалежной, но ему не дают посадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет вылетел из Уханя вчера вечером, сделал дозаправку в Казахстане и сейчас кружит над Украиной. На борту 48 граждан Украины и 27 иностранцев (аргентинцы, доминиканцы, израильтяне, черногорцы, панамцы). Аэропорт, который должен принять самолет, с самого начала был засекречен – жители Украины крайне негативно отнеслись к известию, что сограждан привезут из эпицентра эпидемии коронавируса.

Начались массовые протесты. В Львовской области вчера заблокировали госпиталь, в котором предполагалось разметить эвакуированных. Позже руководство учреждения, что подготовка к приему прилетевших велась в рамках учений.

Сегодня начались протесты в Полтавской и Харьковской областях, так как появилась информация, что борт сядет в Харькове, а эвакуированных разместят под Полтавой.

Власти Харьковской области опровергли эту версию, но местный аэропорт был приведен в полную готовность к встрече лайнера. Однако, сделав 35 кругов над Харьковской областью, самолет, судя по данным онлайн-радаров, направился в Киев.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.02.20

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