Хакеры взломали почту украинского Минздрава и сеют панику о коронавирусе

Почтовый электронный адрес Минздрава Украины, в ответ на запросы о ситуации с коронавирусом в стране, сообщает о пяти лабораторно подтверждённых заражённых и просит предупредить родственников и знакомых.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём блоге рассказал экс-депутат Верховной рады и участник АТО в Донбассе Игорь Мосийчук, приведя в доказательство «официальный ответ с электронного адреса Минздрава».

«На этот момент в Украине 5 лабораторно подтвержденных случаев covid-19 (Киев – 2, Львов – 2, Харьков – 1). Во всех областях созданы временные противоэпидемические комиссии и подготовлены региональные планы противоэпидемических мероприятий занесению и распространению случаев заболевания… Сообщите об угрозе своим родным и коллегам», – опубликовал Мосийчук скриншот ответа.

«Правоохранители, СБУ должны обнаружить, задержать и арестовать лиц, причастных к подстрекательству населения на акции протеста против размещения на карантин украинцев, эвакуированных из Уханя!», – возмутился экс-боевик.

По мнению комментаторов, Мосийчук сам мог намеренно изготовить и разместить фейк, чтобы впоследствии поискать «русский след в распространении паники на Украине».

Как уже сообщал «Новый День», борт компании SkyUp с 45 украинцами и 27 иностранцами на борту вылетел из Уханя вчера вечером. Преодолев более 7 тысяч километров, лайнер после почти 20-часового перелета собирался приземлиться в Харькове, но не получил разрешения на посадку. Официальная причина – погодные условия: в зоне аэропорта был туман. Однако распоряжения уходить в другой аэропорт, как это бывает в подобных случаях, экипажу не поступало. В результате, сделав 35 кругов над Харьковской областью, борт приземлился в Киеве – у него просто закончилось горючее. Но сама история была далека от завершения.

В аэропорту Борисполь лайнер провел 1,5 часа и после дозаправки вернулся в Харьков.

«Страшно представить себе, что чувствуют украинцы в самолете, который летит сейчас из Киева в Харьков, – комментировал затянувшийся перелет telegram-канал Kotsnews. – Вот они приземлились в столице, два часа дозаправки. Все это время они проводят в соцсетях, просматривая ролики о том, как их встречает страна. С горящими покрышками, перекрытыми дорогами, бэтээрами, драками с ОМОНом. Как прокаженных встречает. Как чумных. Ощущение низкобюджетного фильма-катастрофы. И на этом фоне Зеленский опять что-то блеет про деление на правильных и неправильных украинцев. Что ж ты, правильный такой, сегодня только «небесную сотню» поминал? Почему о погибших беркутовцах не вспомнил? Жалкий лицемер».

Как бы то ни было, около полудня по местному времени самолет приземлился в Харькове.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.02.20

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