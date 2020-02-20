Глава МВД Украины прибыл на место карантина по коронавирусу и пригрозил протестующим арестами

В Новые Санжары под Полтавой, где в местном санатории разместили пассажиров прилетевшего из Уханя самолёта, прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков и вступил в перепалку с протестующими, которые требуют отправить эвакуированных в другие регионы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Аваков предупредил местных жителей, что часть паникёров уже задержана, и протестующих ожидает та же участь, если они не разойдутся.

«Задержали тех, кто оказывал сопротивление полиции. Я повторяю: тех, кто оказывает сопротивление полиции, будут задерживаться. Такой порядок в нашем государстве Украина. Полиция служит народу», – приводит слова чиновника «ПолитНавигатор».

«Против народа идёте!», «У нас не полицейское государство!», «Народ против такой полиции!» – кричат в ответ собравшиеся.

Сообщается, что стычки с полицейскими продолжаются. В район Новых Санжар дополнительно направлена бронетехника.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.02.20

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