В Новых Санжарах для эвакуированных украинцев срочно доставили презервативы

Находящимся на карантине в Новых Санжарах украинцам, которых со скандалом эвакуировали на прошлой неделе из Уханя, передали партию презервативов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил украинский журналист Александр Махов, который сопровождал эвакуируемых из Китая, и сейчас находится вместе с ними в санатории.

Сообщается, что презервативы доставлены Полтавским областным центром профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом.

«У нас тут 103 человека закрыты в одном здании. Немного меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь», – написал Махов у себя в Фейсбуке.

Как сообщал «Новый День», 20 февраля в Новых Санжарах под Полтавой, куда на карантин везли эвакуированных из Китая граждан, собравшаяся толпа подожгла баррикады из покрышек на пути следования колонны из семи автобусов. Когда полицейские БТРы расчистили путь, в автобусы полетели кирпичи и камни.

Позже помещённые в санаторий пациенты рассказали, какой ужас и панику они испытали во время нападения озверевшей толпы на их колонну.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.02.20

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