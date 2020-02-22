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Суббота, 22 февраля 2020, 20:52 мск

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«Нам было очень страшно» – Зеленский подверг смертельной опасности эвакуированных из Китая украинцев

Фото: dialog.ua

Власти Украины не дали никаких инструкций и не предупредили приземлившихся в Харькове эвакуированных из Уханя украинцев о том, что в Новых Санжарах сложилась крайне опасная для них ситуация.

В свою очередь, МВД Украины не обеспечило безопасный коридор к санаторию до прибытия автобусов с ничего не подозревавшими пассажирами.

Тем не менее, главой государства было принято решение гнать беззащитную колонну к санаторию через озверевшую толпу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, какой страх и панику испытали пассажиры, изданию «Страна.УА» рассказала одна из прибывших на карантин украинок Карина Гончарук.

По её словам, о том, что им грозит смертельная опасность, выяснилось только в тот момент, когда в автобусы полетели камни и бутылки.

«Нам вообще никто ничего не говорил. Я увидела на улице много полицейских и людей, которые что-то нам кричали, но я не могла разобрать, что они кричат.

Когда наша колона заехала в Новые Санжары, мы услышали, что люди что-то кричали. Некоторые из них начали бросать камни в автобус. С нами в автобусе ехал иностранец, он вообще не понимал, что происходит и что говорят. Он все снимал на мобильный телефон, он улыбался и махал рукой, как знак приветствия. Но когда его окно разбили камнем, он понял, что что-то не так», – рассказала Гончарук и добавила, что в этот момент она, наконец, получила «инструкцию» от сопровождавших.

«Они только сказали нам сесть в проходе между сидений. Мы были очень напуганы, нам брызнули газовым баллончиком в автобус, нечем было дышать. Вот тогда нам стало страшно и началась паника. У меня был разряжен телефон, я очень переживала за маму, знала, что она все это видит и не может мне дозвониться. Я видела, как жгли костры, люди бросали бутылки в наш автобус, они разбивались о его обшивку.

Нам было страшно. Мы не понимали почему мы стоим, когда в нас летят бутылки, камни. Было очень страшно. Мы же не виноваты. Я вообще считаю, что нужно было провести нашу эвакуацию очень тихо, без огласки», – возмущена девушка.

Она рассказала также, что даже после заезда колонны на территорию санатория, все продолжали испытывать страх.

«Первое, что я сделала, это закрыла окна шторой и вообще боялась подходить к окнам. Девочки тоже были напуганы. Я позвонила маме и сказала, что со мной все хорошо, я в порядке.

Они (родители) были в панике. Мама чуть не плакала. Но я их успокоила, сказала, что все уже хорошо, нас охраняет полиция», – рассказала Карина Гончарук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.02.20

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