Диких жителей Новых Санжар согнали на лекцию по коронавирусу

Для жителей Новых Санжар под Полтавой, взбунтовавшихся против поселения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев, провели лекцию о коронавирусе и эпидемиологической обстановке вокруг местного санатория.

Киевские власти привезли для недоверчивых санжарцев «независимого» и широко известного в народе лектора – врача Евгения Комаровского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, анонсируя лекцию на брифинге в украинской столице, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Сегодня в этом населенном пункте будет находиться доктор Комаровский. Он будет иметь встречу с местным населением, где он свою точку зрения, как независимый специалист, им объяснит относительно того, что происходит и с коронавирусом, и по поводу многого другого...

Все, что здесь есть сегодня, оно локализовано, здесь есть полный санитарный контроль со стороны всех учреждений, который должен происходить. И все, что здесь происходит, находится под полным контролем. Для местных жителей и других людей здесь никакой опасности нет», – уверял Данилов.

Удалось ли Комаровскому убедить жителей Новых Санжар успокоиться и больше не бунтовать – пока не сообщается.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах под Полтавой, куда на карантин везли эвакуированных из Китая граждан, собравшаяся толпа подожгла баррикады из покрышек на пути следования колонны из семи автобусов. Когда полицейские БТРы расчистили путь, в автобусы полетели кирпичи и камни.

На многочисленных фото и видео, пересланных журналистами с места события, видно, как напуганы пассажиры, а одна женщина прикрывает телом своих детей от залетающих в салон камней.

Сообщается, что в автобусах чудом никто не пострадал, а колонне удалось прорваться в санаторий.

«Местные жители кричат, что завтра они придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными людьми!» – сообщил с места события украинский корреспондент киевского издания «Вести».

Президент Украины Владимир Зеленский болезненно отреагировал на резко негативное отношение украинских граждан к эвакуированным их Китая соотечественникам.

Президента напугала средневековая дикость голосовавших за него украинцев.

Позже стало известно, что родители отказались отпускать своих детей в местную школу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.02.20

Крымчане – не эстонцы: в Киеве предсказали результат повторного референдума на полуострове. / Украину предупредили о снижении пенсионной обеспеченности. / Чиновников всех подразделений правительства Крыма обязали «поселиться» в соцсетях и избегать канцеляризмов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»