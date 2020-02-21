В Новых Санжарах родители отказались отпускать детей в школу

Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников. Родители, напуганные распространившейся по стране коронавирусной истерикой, оставили детей дома.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор общеобразовательной школы в Новых Санжарах Николай Решетило.

«Сегодня из 900 школьников на обучение не пришло почти 400. На такую ​​посещаемость повлияла ситуация, которая была в Новых Санжарах вчера. Но мы работаем в штатном режиме. Я обязал учителей по телефону известить родителей, безопасности детей ничего не угрожает», – заявил директор школы и поручил собрать общешкольное родительское собрание.

Напомним, вчера в Новых Санжарах под Полтавой, куда на карантин везли эвакуированных из Китая граждан, собравшаяся толпа подожгла баррикады из покрышек на пути следования колонны из семи автобусов. Когда полицейские БТРы расчистили путь, в автобусы полетели кирпичи и камни.

На многочисленных фото и видео, пересланных журналистами с места события, видно, как напуганы пассажиры, а одна женщина прикрывает телом своих детей от залетающих в салон камней.

Сообщается, что в автобусах чудом никто не пострадал, а колонне удалось прорваться в санаторий.

«Местные жители кричат, что завтра они придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными людьми!» – сообщил с места события украинский корреспондент киевского издания «Вести».

Президент Украины Владимир Зеленский болезненно отреагировал на резко негативное отношение украинских граждан к эвакуированным их Китая соотечественникам.

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