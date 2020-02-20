Прибывших из Уханя украинцев повезут в эпицентр выступлений против эвакуированных

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове.

Как уже сообщал «Новый День», борт компании SkyUp с 45 украинцами и 27 иностранцами на борту вылетел из Уханя вчера вечером. Преодолев более 7 тысяч километров, лайнер после почти 20-часового перелета собирался приземлиться в Харькове, но не получил разрешения на посадку. Официальная причина – погодные условия: в зоне аэропорта был туман. Однако распоряжения уходить в другой аэропорт, как это бывает в подобных случаях, экипажу не поступало. В результате, сделав 35 кругов над Харьковской областью, борт приземлился в Киеве – у него просто закончилось горючее. Но сама история была далека от завершения.

В аэропорту Борисполь лайнер провел 1,5 часа и после дозаправки вернулся в Харьков.

«Страшно представить себе, что чувствуют украинцы в самолете, который летит сейчас из Киева в Харьков, – комментировал затянувшийся перелет telegram-канал Kotsnews. – Вот они приземлились в столице, два часа дозаправки. Все это время они проводят в соцсетях, просматривая ролики о том, как их встречает страна. С горящими покрышками, перекрытыми дорогами, бэтээрами, драками с ОМОНом. Как прокаженных встречает. Как чумных. Ощущение низкобюджетного фильма-катастрофы. И на этом фоне Зеленский опять что-то блеет про деление на правильных и неправильных украинцев. Что ж ты, правильный такой, сегодня только «небесную сотню» поминал? Почему о погибших беркутовцах не вспомнил? Жалкий лицемер».

Как бы то ни было, около полудня по местному времени самолет приземлился в Харькове. В министерстве здравоохранения Украины заявили, что все пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо.

Власти страны приняли решение отправить эвакуированных в санаторий нацгвардии в Новых Санжарах, то есть туда, где с самого утра продолжаются столкновения населения с полицией. Прибыть на место они должны к 15 часам.

Местные СМИ сообщают, что напряженность в Новых Санжарах не спадает: жители пытались перекрыть дорогу, их автомобили растащили бронетранспортерами.

Между тем, под Тернополем устроили молебен Богородице с просьбой отпугнуть от региона эвакуированных из Уханя.

«Средневековье пришло, – комментируют ситуацию в соцсетях. – Следующим шагом будет сожжение ведьм»

«Ситуация скандальна, если не сказать больше. С одной стороны население ряда украинских областей – Тернополь, Львов, теперь Полтава – повело себя, скажем так, не слишком по-братски. С другой – полная импотенция властей, которые не смогли нормально обеспечить доставку наших людей и их размещение. Как это давно сделали другие страны, включая соседнюю Россию».

«В этой истории есть все про наш реальный, а не напыщенный патриотизм. Про соборность и единство. Про одну страну. Про гнилейших людей и про отсутствующее государство, – цитирует «Страна.ua» политического эксперта Михаила Подоляка. – Короче, все то о нас, что мы тщательно прятали все эти годы под толстым слоем провинциальной шароварщины, конкурсов патриотической песни и пляски и выкрашенных в желто-голубой заборчиков».

«Эвакуация украинцев из Китая:

1. Как вы могли бросить наших в коронавирусе??? Как вам не стыдно?! Эвакуируйте их срочно.

2. Куда вы везёте их? Они возможно носители вируса. Они нам не нужны. Отправляйте их куда хотите. Можете даже обратно!

Украинские реалии. И так по каждому вопросу!» – пишет бизнесмен Евгений Черняк.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.02.20

В Азовском море обнаружены сети, расставленные украинскими браконьерами. / Киев их тоже не принял: самолет с эвакуированными из Китая временно приземлился в Борисполе – заявление МВД. / Сделал 35 кругов: на Украину не пускают самолет, эвакуировавший украинцев из Уханя. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»