Киев их тоже не принял: самолет с эвакуированными из Китая временно приземлился в Борисполе – заявление МВД

В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет, эвакуировавший из Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев (как оказалось, несколько человек на борт не взяли). Преодолев 7 тысяч 87 километров с дозаправкой в Казахстане за 19 часов и 40 минут, борт еще около 2 часов кружил над Украиной, так как ему не давали разрешения на посадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за вспыхнувших в стране народных волнений – украинцы категорически отказываются пускать в свои регионы тех, кто потенциально мог контактировать с зараженными коронавирусом, аэропорт, в котором должен был приземлиться самолет, засекретили.

Судя по всему, пунктом назначения был Харьков: с утра в аэропорт были стянуты сотрудники МЧС, полиции, возле взлетной полосы дежурили экипажи скорой помощи. Но в Полтавской области начались столкновения местного населения с полицией, пришлось даже вызывать армейское подкрепление с бронетехникой. И пока власти решали, как быть, борт сделал над Харьковской областью 35 кругов. И только когда топливо оказалось на исходе, лайнер направился в сторону Киева.

В 9:45 по местному времени стало известно, что борт благополучно приземлился в аэропорту Борисполь, где его встретили сотрудники МЧС в защитных костюмах. Следом подтянулись бойцы нацгвардии.

Но история, похоже, еще не закончена. На сайте МВД Украины появилась информация, что самолет с эвакуированными из Китая приземлился в Борисполе только на дозаправку. А оттуда вылетит в Харьков.

«Сегодня утром, 20 февраля, в 9:40 часов, украинский пассажирский самолет спецрейсу «PQ 7302» с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами МИНЗДРАВА Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и являются здоровыми», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Однако по сообщению очевидцев, пока борт стоит на стоянке, и к нему подогнали не заправщик, а трап.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.02.20

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