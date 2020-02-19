«Везите их на Юго-Восток!» – Западная Украина отказалась принимать соотечественников из коронавирусного Китая

Жители регионов Западной Украины подняли бунт против размещения на карантин в местных больницах эвакуируемых из Китая соотечественников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях Галичины и Волыни царит настоящая истерика, а в Тернопольской области жители копают рвы и строят баррикады на въездах в населённые пункты.

«Мы за Зеленского не голосовали! Пусть везут больных туда, где его любят!», – пишут пользователи интернета из Львова.

Чиновники департамента здравоохранения Львова объявили о готовности инфекционной больницы к приёму эвакуируемых. Однако местные пациенты организовали протест.

Между тем, в Тернополь на автобусах съезжаются жители со всей области для блокирования администрации.

Руководители санаториев пошли на поводу у протестующих и заявляют о неготовности зданий и территорий объектов для приёма и размещения вывозимых из Китая украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.02.20

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