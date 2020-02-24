Над украинскими гастарбайтерами нависла угроза «тёплого приёма» на родине

Депутаты Закарпатского облсовета Украины забили тревогу в связи с массовым возвращением украинских «заробитчан» из Италии, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ряд местных парламентариев уже обратился к Облздраву, МЧС и полиции предпринять меры для выявления на границе возвращающихся гастарбайтеров с признаками заболевания.

«За последние три дня эпидемия коронавируса начала сильно распространяться в Италии. Сотни микроавтобусов с заробитчанами еженедельно возвращаются из этой страны на Украину, а затем в обратном направлении увозят украинцев на заработки. Интересно, а кто-то в правительстве задумался над этой проблемой? Уверен, что они даже об этом и не слышали», – заявил депутат Иван Чубирко.

Сообщается, что парламентарии уже поддержали срочное обращение к властям.

«В связи с ситуацией в Италии с коронавирусом, обращаюсь к председателю Закарпатского областного совета и исполняющего обязанности председателя облгосадминистрации о созыве срочной рабочего совещания с участием председателей фракций и депутатских комиссий облсовета, руководителей пограничной и таможенной служб области, управления здравоохранения и главного врача инфекционной больницы, МЧС и полиции по вопросу обеспечения пограничников и таможенников средствами защиты, медицинского поста с измерительными приборами температуры и взаимодействия всех служб области», – написал в своём блоге другой депутат.

Пока неясно, куда будут направлять выявленных гастарбайтеров с опасными симптомами.

Как известно, западные области Украины отказались принимать эвакуированных из Уханя соотечественников, а в Новых Санжарах под Полтавой их едва не забили камнями.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.02.20

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