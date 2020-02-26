Приключения украинских «итальянцев» в Закарпатье: «Спасите!»

На погранпропуске «Тиса» в Закарпатье не повезло группе украинцев, возвращавшихся на родину из коронавирусной Италии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», контрольные пограничные органы обнаружили жар у одной из пассажирок автобуса.

В результате всю группу задержали и препроводили в инфекционное отделение областной больницы, разместив в ужасных условиях без предоставления пищи.

Отмечается, что среди помещённых на карантин оказались граждане Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и ряда других областей Украины.

Одному из местных корреспондентов ТВ удалось связаться с изолированными, которые буквально молили о помощи.

«Нам никто ничего не говорит! Мы все абсолютно здоровы, температуры ни у кого нет. Условия, в которых мы живём, ужасные. Нас не кормят и даже не допускают к туристическому автобусу, в котором все наши вещи. Нас просто держат силой и не отпускают!» – обратилась к народу одна из туристок.

После поднявшегося шума в СМИ и долгих препирательств с медперсоналом больницы, задержанных отпустили, так и не выяснив, есть ли среди них заражённые.

Напомним, ранее Депутаты Закарпатского облсовета Украины забили тревогу в связи с массовым возвращением украинских «заробитчан» из Италии, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.02.20

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