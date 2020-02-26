Во Львовской области отменили все бандеровские и антироссийские сборища

Руководство Львовской области отменяет все массовые мероприятия, в том числе – любые митинги и шествия местных неонацистов. Чрезвычайные меры предпринимаются в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации Андрей Васько.

«Сегодня мы получили приказ от министерства (Здравоохранения) обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце (погранпункты). Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу. Больница готова к принятию пациентов, а санаторий «Немиров» будет высвобождаться с сегодняшнего дня», – заявил Васько и добавил, что на всей территории области отменяются любые массовые мероприятия – как культурные, так и политические.

Сообщается также, что во Львове во всех публичных местах установили специальные антисептические аппараты для рук.

Напомним, ранее Депутаты Закарпатского облсовета Украины забили тревогу в связи с массовым возвращением украинских «заробитчан» из Италии, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.02.20

Шоу закончились: Москва больше не позволит Зеленскому мудрить на саммитах. / Российский Крым подарил Украине национальную идею и новый праздник. / В Крыму предъявлено обвинение мужчине, совершившему убийство 25 лет назад. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»