Крымчане – не эстонцы: в Киеве предсказали результат повторного референдума на полуострове

Американцы отделались «прибалтийской декларацией» по Крыму, однако ситуация на полуострове кардинально отличается от той, что существовала во времена Советского Союза в Литве, Латвии и Эстонии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил известный на Украине антироссийский политолог Виталий Портников.

По признанию украинского эксперта, в отличие от жителей Прибалтики, население Крыма ощущает полное родство с Россией. В его версии, со страной – «агрессором и оккупантом».

«Когда говорят о декларации (госсекретаря США) Помпео, я тоже искренне приветствую этот документ. Он напоминает мне декларации, по которым США выступали по поводу деоккупации Латвии, Литвы и Эстонии, оккупированных Советским Союзом в 40-м году и освобожденные в 1991-м году. И такой лаг между декларацией Помпео и фактическим исполнением этой декларации может быть именно таким и с крымской точки зрения. Это может произойти через 50-70-90 лет. Это (к сожалению) тоже реальность.

Но есть еще одна важная опасность – когда мы рассказываем, как были решены проблемы Латвии, Литвы, Эстонии и даже Восточного Тимора. В Латвии, Литве, Эстонии и Восточном Тиморе проживало население, которое хотело этой независимости. Все референдумы или консультативные опросы, которые состоялись в Латвии, Литве, Эстонии, Восточном Тиморе привели к тому, что большинство населения выступало за независимость этих стран от страны-аннексии, потому что не имели этнической близости к стране-аннексии…

У нас ничего такого в Крыму нет. Если мы вдруг проведем, с согласия международного сообщества, референдум в Крыму сегодня, мы проиграем его сегодня. Если мы проведем его через 20 лет, мы проиграем его через 20 лет, это тоже реальность, с которой мы должны считаться», – приводит слова Портникова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.02.20

Украину предупредили о снижении пенсионной обеспеченности. / Чиновников всех подразделений правительства Крыма обязали «поселиться» в соцсетях и избегать канцеляризмов. / Крымские бизнесмены пожаловались генпрокурору России на коррупцию и админбарьеры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»