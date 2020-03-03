В США опять сравнили крымчан с прибалтами

США будут проводить в отношении Крыма ту же политику, что Вашингтон поддерживал в отношении «оккупированных» Советским Союзом прибалтийских республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были завоеваны силой. Мы никогда не соглашались, что они были социалистическими республиками и законной частью СССР», – приводит слова Гилмора РИА Новости.

«Точно так же мы будем отстаивать это (в отношении Крыма), пока ситуация не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Этого еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного (хельсинского) акта», – заключил дипломат.

Отметим, что недавно в том же духе выступил госсекретарь США Майк Помпео.

Между тем, комментируя «прибалтийскую декларацию» Помпео по Крыму, известный на Украине антироссийский политолог Виталий Портников с сожалением признал, что ситуация на полуострове кардинально отличается от той, которая существовала во времена Советского Союза в Литве, Латвии и Эстонии.

По словам украинского эксперта, в отличие от отношения жителей Прибалтики к СССР, население Крыма ощущает полное родство с Россией.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.03.20

Большинство украинцев не верит, что в Донбассе идёт война с Россией. / Скандал в Симферополе: мэрия не позаботилась о безопасности горожан во время празднования Масленицы. / Крымские предприятия хотят засекретить свое участие в госзакупках. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»