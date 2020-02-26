Крым угрожает безопасности США: Трамп продлил санкции в отношении России

Президент США продлил санкции, введенные в отношении России, введенные из-за присоединения Крыма.

Направив в конгресс соответствующее уведомление, Трамп заявил, что действия и политика правительства РФ «продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я счел необходимым продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с происходящим на Украине».

Напомним, указ 13660 был подписан Бараком ОБамой 6 марта 2014 года, его действие неоднократно продлевалось. Под санкции попали российские компании и банки, крупные предприниматели, чиновники и депутаты, а также руководители ДНР и ЛНР. Кроме того, был запрещен экспорт товаров из США в Крым.

Представители вооруженных сил США позже признались, что сами рассчитывали на полуостров: в 2017 году истекал срок договора с Украиной об аренде российским флотом Севастополя как военно-морской базы. И если бы Крым не вернулся в состав России, США получили бы полное господство на Черном море: с территории Крыма легко простреливается воздушное пространство до Воронежа и Москвы в одну сторону и до Анкары в другую.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 26.02.20

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