В Севастополе разрушили уникальный бункер времен Второй мировой войны

В Севастополе разрушили бункер времен Второй мировой войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во ходе реконструкции Большой Морской улицы экскаватор вскрыл 25-метровый колодец, в котором находилась бронебашня. Оказалось, что ее осенью 1941 года сняли с затонувшего крейсера «Червона Украина». Историки предположили, что бронебашню поместили в колодец намерено: ее использовали как штаб или пункт связи.

Кстати, сам колодец был сооружен в конце XIX или начале ХХ века и может хранить интересные артефакты.

Обследовать находку должны были археологи, но их опередили.

По словам очевидцев, накануне к колодцу подъехала машина с надписью «поисковики», люди спустились в бункер и что-то делали там до утра.

Сегодня обнаружилось, что поврежден бронещит, часть башни завалена землей, сорваны светильники, испорчена проводка. Во время первичного осмотра на стенах бронебашни были обнаружены некие надписи, сделанные карандашом. Их тоже уничтожили.

По всей видимости, проникнувшие в колодец люди откопали нижний ярус хода, уперлись в тупик и бросили раскопки.

Выяснилось, что в колодце, действительно, должны были работать поисковики. Однако руководство городского отделения Поискового движения России заявило, что минувшей ночью никакръх работ в колодце не проводилось.

Отметим, что проникнуть в бункер мог любой: он не охраняется, а вход в него просто перекрыт деревянным паллетом.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 28.02.20

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