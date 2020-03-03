В Севастополе разрушили могилу неизвестного солдата

Под Севастополем разрушили могилу неизвестного солдата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Сахарная Головка. Фотографии разгромленной могилы опубликовали в соцсетях местные жители.

«В военкомате человек, отвечающий за работу с ветеранами и т.п., разводит руками, в администрации Инкерманского МО изображают, что это не в их компетенции (хотя по российским законам -это их епархия), вызывали участкового, он у нас юноша ответственный. Постояли с ним над могилой, повздыхали. Он сказал, что полиция должна констатировать факт вандализма и попытаться разыскать эту скотину, но кто будет восстанавливать, не знает... Как-то так в год 75-летия Великой Победы обстоят дела», – написали горожане.

Севастопольцы даже хотели собрать деньги и восстановить могилу, но городские власти заявили, что сделают все за счет бюджета. «Отправил на место сейчас разбираться Севнаследие, Горхоз и Департамент территориального развития», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Instagram Михаила Развожаева

Однако некоторые севастопольцы заявляют, что памятник и до нападения вандалов выглядел удручающе.

«При всем моем уважении к Могилам Неизвестных Солдат, это позор, что такая могила имела такой внешний вид. И не важно то ли это в канун 75-летия Великой Победы, то ли в любой другой день. Она и без вандализма выглядела, как груда искореженного металла. За то спасибо и местным властям, и местным жителям. Так всем всегда наплевать, а как только что-то сломали – сразу все возбудились», – отметил один из горожан.

Другой предлагает: «Может, стоит перезахоронить Неизвестного солдата на Мемориальное кладбище?»

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 03.03.20

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