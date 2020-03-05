В Севастополе задержали подозреваемого в осквернении могилы неизвестного солдата в поселке Сахарная Головка.

Как уже сообщал «Новый День», об инциденте стало известно в начале текущей недели, когда местные жители выложили в соцсетях фотографии разгромленного захоронения.

Ванадалом оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за кражу. «Он повредил надгробие могилы и похитил ограду, которую сдал на металлолом за 150 рублей. Вырученные деньги он потратил на приобретение спиртных напитков, – сообщили в УМВД РФ по Севастополю. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ареста на срок до трех месяцев. Похищенная ограда изъята полицейскими. Руководство отдела МВД России по Балаклавскому району приняло решение об участии личного состава в восстановлении могилы неизвестному солдату».

Сам задержанный заявил, что очень хотел выпить и даже не задумывался над тем, чью могилу он разоряет.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.03.20

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