Минздрав Украины разработал 5 мер коронабезопасности

Минздрав Украины после установления первого случая заболевания срочно обнародовал перечень бытовых мер безопасности в условиях распространения коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация опубликована на сайте украинского ведомства.

В частности, министерство советует часто и тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептическими средствами.

При кашле или чихании необходимо прикрывать рот и нос салфеткой или изгибом локтя.

Пищу следует готовить тщательно, особенно мясо и яйца.

Граждане должны держаться подальше от тех, у кого присутствуют симптомы гриппа или простуды.

Стараться избегать непосредственного контакта с дикими и домашними животными.

Напомним, сегодня на Украине официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.03.20

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