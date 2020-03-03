На Украине подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

На Украине официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевший мужчина прилетел из Италии в Бухарест, а оттуда на машине добрался до дома. Сейчас специалисты наблюдают всех, кто контактировал с инфицированным на Украине. Кроме того, информация отправлена властям Румынии, чтобы они нашли всех, кто летел с заболевшим украинцем одним рейсом.

Отметим, что под наблюдением украинских врачей с подозрением на коронавирус находятся еще три человека, не связанных с уже заболевшим.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.03.20

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