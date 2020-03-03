Власти Украины решили прибрать к рукам задние в центре Симферополя: речь идет о помещениях бывшего высшего военно-политического строительного училища.

Как уже сообщал «Новый День», здание занимала община УПЦ Киевского патриархата в Крыму, несмотря на то, что организация в российском юридическом пространстве не зарегистрирована.

Летом 2016 года Апелляционный суд обязал Крымскую епархию освободить помещение и выплатить штраф, однако решение суда осталось неисполненным.

После долгих споров, в 2019 году, Арбитражный суд РК принял решение расторгнуть договор аренды помещений в Симферополе с так называемым «Управлением Крымской епархии» так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» и обязал возвратить их министерству имущественных и земельных отношений республики. И вот претензии на здание предъявил кабмин Украины.

«Члены правительства поддержали разработанное минветеранов постановление Верховной рады Украины по вопросам защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (ПЦУ) и сохранение помещений Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги», – написала в Facebook министр по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда. – Необходимо передать из коммунальной собственности Автономной Республики Крым в государственную собственность Кафедральный собор, который находится в Симферополе».

Напомним, Украина неоднократно пыталась распоряжаться крымской собственностью, но получалось это исключительно виртуально.

Киев – Симферополь, Платон Ефимчук

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