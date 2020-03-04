На Украину срочно отправляют две миссии ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения приняли решение оказать срочную помощь Украине, где за годы после Евромайдана оказалась полностью разрушена система борьбы с эпидемиями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

По его словам, первая миссия займётся разработкой плана борьбы с коронавирусом, а вторая срочно приступит к разворачиванию квалифицированной лабораторной диагностики.

«Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна будет спланирована на разработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра, она будет продолжаться до субботы включительно. Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимального возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона», – доложил Кузин.

В данный момент, по его словам, совместно с ЮНИСЕФ организован тренинг для всех украинских врачей-инфекционистов.

Между тем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения не готова к резкому увеличению числа инфицированных коронавирусом.

«Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей – как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации. В стационаре всем больным, с подозрением, контактным – мест не хватит», – опасается Ляшко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.20

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