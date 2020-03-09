На Украине повторно заболел пациент, излечившийся от коронавируса

Повторный тест, проведённый врачами областной больницы в Черновицкой области Украины «окончательно излечившемуся» от коронавируса пациенту, дал положительный результат.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замглавы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

«39-летнему мужчине повторно провели тест – коронавирус подтвердился», – рассказала она.

По ее словам, у мужчины вновь поднялась температура и держится между отметками 37-38 градусов.

В данный момент консилиум врачей ломает голову над тем, как и чем проводить дальнейшее лечение пациента. Пока его поддерживают препаратами, облегчающими тяжёлые симтомы.

На 11 марта к пациенту прибудет врач, направленный от Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в начале марта на Украину, где фактически развалено здравоохранение после Евромайдана, срочно направили две миссии ВОЗ с целью предотвратить массовое распространение коронавируса по стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.03.20

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