На Украине повторно заболел пациент, излечившийся от коронавируса

Повторный тест, проведённый врачами областной больницы в Черновицкой области Украины «окончательно излечившемуся» от коронавируса пациенту, дал положительный результат.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замглавы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.
«39-летнему мужчине повторно провели тест – коронавирус подтвердился», – рассказала она.
По ее словам, у мужчины вновь поднялась температура и держится между отметками 37-38 градусов.
В данный момент консилиум врачей ломает голову над тем, как и чем проводить дальнейшее лечение пациента. Пока его поддерживают препаратами, облегчающими тяжёлые симтомы.
На 11 марта к пациенту прибудет врач, направленный от Всемирной организации здравоохранения.
Напомним, в начале марта на Украину, где фактически развалено здравоохранение после Евромайдана, срочно направили две миссии ВОЗ с целью предотвратить массовое распространение коронавируса по стране.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 09.03.20
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