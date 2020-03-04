На Украине утвердили новый состав правительства

Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня украинский парламент принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, вместе с которым сложил полномочия и весь кабинет министров.

Новый премьером стал Денис Шмыгаль.

Свои посты сохранили вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий стал Алексей Резников, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Министерство иностранных дел возглавит Дмитрий Кулеба, министерство обороны – Андрей Таран, министерство транство – Владислав Криклий, министерство социальных отношений – Марина Лазебная, министерство молодежи и спорта – Вадим Гутцайт, министерство по делам ветеранов – Сергей Бессараб. Пост министра кабинета министров займет Олег Немчинов, министра финансов – Игорь Уманский, министра развития общин и территорий – Алексей Чернышев, министра здравоохранения – Илья Емец.

Вакантными остаются посты министров экономики, АПК, образования и культуры.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.03.20

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