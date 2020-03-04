Новый глава МИД Украины ложился на пути России в ПАСЕ и призывал поджечь ФСБ

Верховная рада утвердила на пост министра иностранных дел Украины предложенную президентом Зеленским кандидатуру Дмитрия Кулебы – вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», депутаты проголосовали за Кулебу «пакетом» – вместе с другими министрами нового правительства.

Кроме дежурных бесчисленных антироссийских высказываний, новый глава МИД Украины отметился тем, что буквально «костьми ложился» и яростно сопротивлялся возвращению делегации России в ПАСЕ после лишения её полномочий в 2014 году.

Кулеба даже цинично предлагал погасить долг Украины перед ПАСЕ в 400 тысяч долларов в обмен на недопуск России в организацию.

Также украинский евроинтегратор запомнился тем, что с негодованием отреагировал на приезд главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в Киев.

«Что касается фото господина Венедиктова на фоне СБУ, то настоящий русский либерал и патриот должен делать такие фотки на фоне здания ФСБ на Лубянке. И чтобы сзади горели подпаленные им только что двери», – злобно иронизировал Кулеба.

Кроме того, Дмитрий Кулеба советовал украинским неонацистам «не раздражать Европу», избивая и преследуя геев, цыган и евреев, а «сосредоточиться» исключительно на русских Донбасса, за которых, по его убеждению, никто в ЕС «впрягаться не будет».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.20

На Украине утвердили новый состав правительства. / Владимир Устинов: Меры, предпринимаемые для улучшения качества питьевой воды в Крыму, неэффективны. / На Украине сменили премьер-министра. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»