«Ориентируемся на Европу!»: На Украине призвали не трогать цыган и геев, а бить только русских

Радикальный национализм на Украине перешел в новую стадию: там открыто начали убивать по национальному признаку. Власти предпочитают отмалчиваться, общественность прогнозирует ухудшение ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на минувшее воскресенье во Львове группа подростков, относящих себя к ультрарадикальной националистической организации напала на цыганский табор, заколов 24-летнего парня и порезав еще троих. Среди пострадавших 10-летний мальчик и его мать, прикрывшая ребенка своим телом.

За последние 2 месяца это второе нападение на цыган во Львове и шестое – на Украине. Но до вчерашнего дня ультра-радикалы ограничивались только погромами, а теперь начали убивать.

«К переходу на «новый уровень» радикалов сподвигла позиция власти. За последние два месяца это уже шестой инцидент нападения на ромов. Подозреваемых у следствия нет. И это – системный подход. Националистов почти не преследуют по закону, а дела спускают на тормозах. Подозреваемых у следствия нет. И это – системный подход. Националистов почти не преследуют по закону, а дела спускают на тормозах.

Как, например, спустили антисемитский призыв 2 мая в Одессе, – пишет «Страна.ua». – Власти публично извинились и завели уголовное дело. Но минуло уже почти два месяца, а автор скандальных слов – по-прежнему вне юридических подозрений…

У официального Киева очередной погром вызвал странную оторопь. Первые лица страны пока никак не комментируют вопиющий случай на Львовщине.

Арсен Аваков, по чьему ведомству проходит уже шестое подобное преступление, отписался в Сети о том, как они на пару с премьером Владимиром Гройсманом ловят контрабандистов.

У Петра Порошенко Facebook под заявзку набит «перемогами» – открытием новой дороги, новыми образцами оружия для армии, поздравления с днем молодежи. О шестом по счету погроме цыганского табора в Украине – ни звука.

Молчит на эту тему и генпрокурор, а также его пресс-секретарь.

Зато высказался представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, которому нужно что-то объяснять европейским партнерам. Правда сделал это он только после резкой критики погромов со стороны представителя генерального секретаря СЕ Даниэля Гольтгена.

Пожурив нацистов за то, что они портят имидж Украины на Западе, Кулеба вместе с тем отметил их «героизм» при зачистках и погромах в Донбассе, посоветовав сохранить этот «положительный имидж защитников» для будущей войны против пророссийского юго-востока Украины: «А было бы хорошо, если бы этот статус сохранялся. Потому что сейчас все выглядит так, что война, которая больше, чем нынешняя – еще будет. И точно не против цыган».

Между тем, украинские блогеры и журналисты считают: если государство немедленно не займется радикалами, они сами займутся государством.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.06.18

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