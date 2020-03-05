Экипаж лайнера «Санкт-Петербург – Симферополь» не стал прерывать полет из-за сообщения о бомбе

Еще один российский лайнер решил не прерывать полет, несмотря на сообщение о бомбе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переполох случился на борту рейса «Санкт-Петербург – Симферополь», вылетевшего из северной столицы в 8:36 мск.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, через некоторое время после взлета неизвестный сообщил о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Командир экипажа принял решение прервать полет и совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону.

Однако, как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет аваикомпании Россия в Ростове не приземлился. Согласно данным сервиса онлайн-слежения Flightradar24.com, лайнер действительно пошел на снижение в районе Ростова-на-Дону, но потом снова набрал высоту и направился в пункт назначения.

На момент публикации самолет находится уже над Азовским морем.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.03.20

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