«Заминированный» самолет из Санкт-Петербурга приземлился в Симферополе

Самолет авиакомпании Россия, выполнявший рейс 6891 «Санкт-Петербуг – Симферополь», благополучно приземлился в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», борт вылетел из северной столицы в 8:36 по московскому времени. Однако через некоторое время поступило сообщение, что в самолете находится взрывное устройство.

Это было уже второе за утро четверга сообщение о бомбе в авиалайнере: первым «заминировали» самолет «Москва – Омск». Однако командир экипажа принял решение не возвращаться в Шереметьево, а лететь по маршруту.

Командир рейса SU 6891 первоначально собирался совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Лайнер пошел на снижение и уже начал готовится к приземлению, однако командир экипажа, видимо, решил последовать примеру коллег, и лайнер, вновь набрав высоту, направился в Крым.

Несмотря на незапланированное снижение, самолет за рамки расчетного времени перелета не вышел.

Симферополь, Лиана Макоба

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