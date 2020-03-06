В Крыму особо ценным объектом культурного значения будет руководить патриот Украины

Противники Крымской весны, активно защищавшие в 2014 году на полуострове интересы Украины, продолжают делать карьеру в теперь уже российском Крыму. Министерство культуры республики Крым назначило генеральным директором заповедника «Киммерия М.А. Волошина» бывшего мэра Керчи Олега Осадчего. Об этом сообщил крымский общественник Александр Талипов.

Как уже сообщал «Новый День», Осадчий с 1998 по 2014 год руководил Керчью. Во время событий Крымской весны мэр препятствовал желающим сорвать с флагштока у горсовета украинское знамя и повесить вместо него российский флаг. При поддержке милиции ему все-таки удалось отстоять флаг Незалежной.

После возвращения Крыма в состав России Осадчий сохранил свою должность, но уже с июля 2014 года перестал возглавлять Керчь, написав заявление об отставке по собственному желанию.

В феврале 2015 года правоохранители обнаружили нарушения в деятельности бывшего мэра, за что он и был арестован. В октябре 2015-го суд приговорил Осадчего к выплате 200 тысяч рублей штрафа за превышение должностных полномочий, связанных с незаконным изменением границ земельного участка, предоставляемого в аренду. Кстати, участок Осадчий выделил ни кому-нибудь, а своему сыну. Прокуратура сочла этот вердикт слишком мягким т обжаловала его. Верховный суд РК приговор пересмотрел и снизил сумму штрафа до 150 тысяч рублей.

В 2017 году Осадчий стал помощником депутата Госдумы от РК Бахарева – того самого, что говорил красивые речи на новоселье детей-сирот, а потом выяснилось, что в их квартирах нет ни газа, ни отопления.

И вот теперь Осадчий будет руководить заповедником, отнесенным к особо ценным объектам культурного значения и достоянию народов Российской Федерации.

«Заповедник включает в себя 5 музеев (дом-музей Волошина в Коктебеле, музей Цветаевых в Феодосии, литературно-художественный музей, дом-музей Александра Грина и дом-музей Константина Паустовского в Старом Крыму – прим. РИА «Новый День»)! Огромный «культурный» опыт Осадчего должен поднять с колен музейный комплекс Феодосии, – говорит Талипов. – Прогнозирую передел в Коктебеле парка Союза писателей Украины и объектов, расположенных в нем, а также достройку и застройку оставшихся кусочков парка. Ну, и средства немалые должны выделяться на музеи.

Поздравим противника референдума 2014 года, который единолично пытался не дать снять украинский флаг в Керчи и повесить российский, с назначением!»

Крымчане новость восприняли негативно: «Заметили?.. Кто был против России и был за единую Украину – все у власти оказались в Крыму, а кто топил за Россию – тот или в бегах, или в тюрьме, или высланы в Украину…»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.03.20

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