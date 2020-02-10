В Керчи детей – сирот заселили в дом, непригодный для жизни

В Керчи разгорается очередной скандал: детей – сирот заселили в дом, непригодный для жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце января городские власти в торжественной обстановке вручили двум десяткам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручили ключи от квартир в новом многоэтажном доме №14-А по шоссе Героев Сталинграда.

Присутствовавший на церемонии депутат Госдумы Константин Бахарев заявил: «Мы понимаем всю важность решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Понимаем, что им не на кого больше рассчитывать кроме как на государство».

А глава администрации Керчи Сергей Бороздин добавил, что до возвращения Крыма в состав России эту проблему не решали.

Между тем, и нынешние власти не особо торопились обеспечить сирот жильем и сделали это только по требованию судебных приставов, да и то после солидного штрафа.

«В отделе судебных приставов Керчи управления ФССП России по РК находилось 20 исполнительных производств в отношении администрации Керчи. В связи с тем, что требования исполнительных документов не были добровольно исполнены в установленный законом срок, судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей по каждому исполнительному производству, – сообщили в ведомстве. – Также должник предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ».

И только после этого сиротам дали жилье, а заодно и попиарились.

Но скандал на этом не закончился. Дом, в который заселил сирот, оказался не введенным в эксплуатацию, а также не подключенным к отоплению.

«Документы на дом не переданы ни в одну коммунальную службу. Поэтому заселение в дом оказалось невозможным, так как договора на поставку услуг заключить невозможно. В «Горгазе» сообщили, что газа не будет до апреля, – пишет telegram-канал #ЧКХ. – Чиновники с помпой на камеры отчитались о проделанной работе, но никто не удосужился проверить качество выполненных работ. Никого не заботит судьба детей, оставшихся на морозе без отопления, главное по-быстрому попиариться и дальше продолжать раздавать обещания».

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 09.02.20

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