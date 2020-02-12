Ситуацию с домом для сирот в Керчи взял на контроль глава СК РФ Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки по факту заселения в Керчи детей-сирот в дом, неподключенный к газу и отоплению.

Как уже сообщал «Новый День», в конце января городские власти в торжественной обстановке вручили двум десяткам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ключи от квартир в новом многоэтажном доме №14-А по шоссе Героев Сталинграда.

Но оказалось, что жить в новостройке невозможно: в доме не оказалось ни отопления, ни газа. Депутат Госдумы Константин Бахарев и глава администрации Керчи Сергей Бороздин выдвинули разные версии произошедшего, а следственный комитет начал проверку.

«В ряде средств массовой информации была озвучена информация о том, что в начале года в городе Керчи детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от квартир, расположенных в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда. Однако сейчас они не могут вселиться в новое жилье, поскольку в квартирах отсутствует отопление и имеется ряд недостатков. С такой жалобой сами пострадавшие обратились в редакции СМИ. По данному факту нарушения прав социально незащищенной категории граждан Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю в кратчайшие сроки организована доследственная проверка. Ход и результаты проверки по поручению Председателя СК России поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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