Власти признали: в керченском доме для сирот, действительно, нет газа

Власти Крыма опровергают информацию о том, что детей-сирот в Керчи заселили в непригодный для жилья дом, но признают: газа в доме, действительно, нет.

Как уже сообщал «Новый День», в конце января городские власти в торжественной обстановке вручили двум десяткам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ключи от квартир в новом многоэтажном доме №14-А по шоссе Героев Сталинграда.

Но оказалось, что жить в новостройке невозможно: сообщалось, что в доме нет ни отопления, ни газа.

Однако власти это отрицают. Например, депутата Государственной Думы от РК Константин Бахарев заявил, что квартиры оборудованы всем необходимым: подведены коммуникации, установлено автономное отопление, вода и свет в доме есть, правда, газа, действительно, нет. «Задержка с подключением газа вызвана тем, что у Ростехнадзора были замечания к застройщику в части разводки газовых сетей в доме. На данный момент все замечания устранены, комиссия Ростехнадзора на прошлой неделе выезжала на место и подтвердила это. Сегодня все новоселы приглашены в городскую администрацию, где представители горгаза проведут с ними инструктаж и составят предварительный график пуска газа. Завтра планируется первый пробный пуск газа в дом, а до конца текущей недели газ поступит в квартиры. Поэтому ждать до апреля, как сообщалось в СМИ, новосёлам не придется. Кроме того, я попросил главу администрации оказать содействие жильцам в скорейшем заключении договоров с ресурсоснабжающими компаниями – Горгазом, Водоканалом, РЭС», – цитирует Бахарева «Крымское информационное агентство».

Почему сирот заселили в дом, где разводка газовых сетей была сделана с нарушением, и как новоселы должны были обходиться без газа, депутат не поясняет.

Кстати, возможно, что именно публикации в прессе существенно ускорили процесс подключения дома к газу. Ведь и квартиры им выделили не в установленный законом срок, а только после того, как служба судебных приставов оштрафовала администрацию Керчи на 1 млн рублей и пригрозила чиновникам уголовными делами.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 10.02.20

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