Сами виноваты: глава администрации Керчи объяснил, почему в доме для сирот нет ни газа, ни отопления

Керченские власти выдвинули новое оправдание, почему в доме, заселенном детьми-сиротами невозможно жить. Точнее, чиновники считаю, что жить там можно – просто у новоселов нет ни газа, ни отопления. По версии главы городской администрации Сергея Бороздина, виноваты сами дети-сироты.

Как уже сообщал «Новый День», в конце января городские власти в торжественной обстановке вручили двум десяткам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ключи от квартир в новом многоэтажном доме №14-А по шоссе Героев Сталинграда.

Но оказалось, что жить в новостройке невозможно: сообщалось, что в доме нет ни отопления, ни газа. Депутат Госдумы Константин Бахарев, заявлявший на церемонии: «Мы понимаем всю важность решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Понимаем, что им не на кого больше рассчитывать кроме как на государство», вчера обвинил СМИ в распространении недостоверной информации. По его словам, квартиры оборудованы всем необходимым: подведены коммуникации, установлено автономное отопление, вода и свет в доме есть, правда, газа, действительно, нет. И виноват в этом застройщик, который пытался сдать дом с нарушениями «в части разводки газовых сетей в доме».

«На данный момент все замечания устранены, комиссия Ростехнадзора на прошлой неделе выезжала на место и подтвердила это. Сегодня все новоселы приглашены в городскую администрацию, где представители горгаза проведут с ними инструктаж и составят предварительный график пуска газа. Завтра планируется первый пробный пуск газа в дом», – заявлял вчера Бахарев.

А чуть позже Сергей Бороздин сделал другое заявление. Во-первых, он подтвердил, что отопления в доме нет, во-вторых, возложил ответственность за это на жильцов. «В 2019 году в декабре были приобретены 25 квартир в новопостроенном доме по улице Шоссе Героев Сталинграда 14А. Данные квартиры оборудованы двухконтурными котлами, которые позволяют автономно подавать горячую воду и отапливать данную квартиру. 30 января были вручены ключи детям, для того чтобы они могли уже оформлять все документы. После получения и оформления данных квартир каждый наш новосёл обязан заключить договор с ресурсоснабжающими организациями. На данный момент, к сожалению, данные договоры не заключены, т. е. обращения к ресурсоснабжающим организациям не было, – цитируют Бороздина «Вести Крым». – Нами было принято решение от водоснабжения и электроснабжения не отключать дом. А в связи с тем, что такое оборудование, как газовый котёл, является оборудованием повышенной опасности – газ в дом не подан. После заявления жильцов о пуске газа в квартирах будут присутствовать сотрудники керченского филиала газовой сети, которые проведут инструктаж по пользованию данным котлом, опломбировку и первичный пуск газа».

Когда точно это произойдет, Бороздин не сообщил.

В отчете о вчерашней встрече в мэрии, опубликованном на официальном сайте в администрации Керчи, тоже не говорится, что газ подключат сегодня, как это заявлял депутат Бахарев. Там сообщается лишь алгоритм действий:

«Во-первых, керчанам из числа детей-сирот при получении договора найма жилого помещения нужно зарегистрироваться по месту жительства. Для этого нужно обратиться в отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи (ул. Комарова, 7, каб. 5).

После регистрации по месту жительства каждому нанимателю необходимо обратиться в:

Керченский филиал ГУП РК «Крымгазсети» (ул. Фурманова, 12. каб. 10) для заключения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, а также договора на поставку газа (список документов прилагается)».

При этом выяснилось, что новоселам до сих пор не выдали технические документы на газовое оборудование, без которых заключить договор на подключение газа невозможно. Документы в срочно порядке будут выдавать сегодня. Почему это не было сделано до сих пор, не сообщается.

Керчь, Лиана Макоба

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