В Керчи нашли виновного в приобретении для сирот жилья, непригодного для жизни

В Керчи завершено расследование уголовного дела по факту приобретения для сирот непригодного жилья. Одному из сотрудников горадминистрации инкриминируется халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившее особо крупный ущерб.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в декабре 2019 года администрация города заключила с ООО «Технопласт» контракт на приобретение в муниципальную собственность квартир для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

По версии следствия, исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ, не убедившись в наличии всей технической документации на приобретаемое жилье, подписал акты приема-передачи на 25 квартир, которые не были благоустроены, не соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности.

На основании подписанных актов фирме было переведено более 39 миллионов рублей за не пригодные для жизни помещения.

«Неисполнение должностным лицом своих обязанностей повлекло существенные нарушения прав и законных интересов граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на положенное им комфортное жилье, а также причинение бюджетной системе Российской Федерации ущерба в особо крупном размере, – заявили в ведомстве. – Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу».

Следствие в отношении подрядчика продолжается.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 02.07.20

В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом. / Самым протестным городом Крыма стала Керчь. / Петру Порошенко не грозит тюремный срок при Зеленском. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»