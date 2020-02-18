В Керчи возбуждено еще одно уголовное дело по факту обеспечения квартирами сирот

В Керчи возбуждено еще одно уголовное дело по факту обеспечения сирот квартирами, непригодными для жизни. На этот раз фигурантом стал директор компании-подрядчика строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, что директор ООО «Технопласт» умышленно передал в муниципальную собственность не соответствующие условиям аукционной документации и муниципального контракта 25 квартир в доме по шоссе Героев Сталинграда. После этого на счет фирмы было перечислено более 39 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 и части 4 статьи 159 УК РФ – сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности и мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, ранее возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи, подписавшего акты приема-передачи на 25 купленных по контракту квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.02.20

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