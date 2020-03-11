В Крыму под наблюдением находятся два человека с подозрением на коронавирус

В Крыму под наблюдением находятся два человека, вернувшиеся из Китая: у них взяты анализы на коронавирус, результатов пока нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в РК не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой инфекцией (2019-nCoV).

По данным Роспотребнадзора, всего с подозрением на коронавирус было , сообщили в крымском и госпитализированы 14 человек, побывавших в Китае. У 12 из них при трехкратном лабораторном контроле результаты на инфицирование новым коронавирусом отрицательные, эти люди уже выписаны.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.03.20

В Крыму произошло ДТП с большим числом пострадавших. / Никакого НАТО: Венгрия усиливает давление на Украину. / В Совбезе Украины признали войну в Донбассе внутренним конфликтом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»