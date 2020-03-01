Власти Севастополя скрыли информацию о пациентке, сбежавшей из-под карантина по коронавирусу

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу. Власти эту информацию «закрывают».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел еще в середине минувшего месяца. Горожанку, вернувшуюся из Китая, 16 отправили в карантин, но в тот же день женщина исчезла. Информация об этом «гуляла» по соцсетям. Но власти ее не подтверждали, заявляя, что ситуация благополучная, но на случай завоза в город вируса приняты все необходимые меры.

Однако сегодня история все-таки всплыла в СМИ. Так, «Интерфакс», ссылаясь на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую сообщил, что женщину объявили в федеральный розыск.

Отмечается, что диагноз «коронавирус» при помещении женщины в карантин подтвержден не был, но она «должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований», – заявила Пеньковская.

Аналогичные сообщения появились и в ряде севастопольских СМИ, но через некоторое время исчезли. Это взорвало соцсети.

Лидер общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова возмутилась поведением властей, напомнив, что вице-губернатор Александр Кулагин 25 февраля, выступая в Законодательном собрании, заявил, «что в городе приняты все меры по предупреждению распространения коронавируса. Это постят все подконтрольные властям СМИ. Однако оказывается, что 16 феврали из карантина в Севастополе сбежал пациент. Об этом вице-губернатор умышленно умалчивает». Дронова считает, что за подобное сокрытие важной информации чиновника надо уволить.

Дронова так же считает недопустимым удаление из СМИ подобной информации. Отметим, что это не первый случай при врио губернатора Севастополя, когда пресса публикует неудобную для властей информацию, а потом вдруг удаляет ее. Общественники считают, что чиновники оказывают на журналистов давление.

Между тем, после поднявшегося шума, городские СМИ информацию на свои сайты вернули, а департамент здравоохранения Севастополя, наконец, выступил с официальным заявлением: «Разглашать персональные данные и подробности лечения пациентов запрещает 323-й федеральный закон. Доктора делали то, что должны были делать, то есть проводили диагностику и лечение. Но поскольку история стала достоянием общественности, расскажем по порядку. После возвращения из КНР пациентка находилась на карантине, предполагающем 14-дневное медицинское наблюдение, в севастопольской инфекционной больнице, где получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований. Однако, не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула больницу. В связи с этим, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследований.

В настоящее время исполнительный лист по решению суда находится в Федеральной службе судебных приставов по городу Севастополю. Госпитализация необходима для завершения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. К слову: находясь в инфекционной больнице, девушка оскорбляла врачей и разбила стекло в боксе. Все запротоколировано. Вместо постскриптума, и чтобы успокоить общественность, скажем следующее: два из трех анализов показали отрицательный результат. Но все же пациентке следует вернуться в стационар и закончить обследование».

Любопытно, что женщину, которую две недели не могут разыскать медики и правоохранительные органы, пресса нашла за пару часов. Дама утверждает, что в карантин ее поместили обманом, а сбежав, она самостоятельно прошла обследование, которое показало, что она не инфицирована.

Беспокоит горожан и поведение врачей: некоторые заявляют, что медики, приезжающие на вызов к детям, занижают в официальных документах температуру больного, а школы не закрывают на карантин, хотя многие дети болеют: «Позавчера вызвали двоим внукам врача, при нем у обоих меряем температуру: на градуснике 39,6. А он пишет 38,8. Все спецом делают, чтобы скрыть эпидемию. Школы и сады на карантин не закрывают, чтобы в креслах усидеть», – возмущается жительница Севастополя Римма Гравицапа.

Кстати, по словам горожан, на сегодняшний день ни в одной аптеке Севастополя нет медицинских одноразовых масок.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 01.03.20

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