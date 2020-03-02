В Крыму озвучили число помещенных в карантин по коронавирусу

В Крыму и Севастополе на карантине находятся 50 человек, вернувшихся из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение появилось после того, как накануне разразился скандал: оказалось, что еще в середине февраля в Севастополе из-под наблюдения сбежала помещенная в карантин женщина. Власти скрывали этот факт, до тех пор, пока о нем не узнали журналисты. После того, как информация просочилась в прессу, начали поступать официальные комментарии. Вчера заявление сделал департамент здравоохранения Севастополя, сегодня – Роспотребнадзор.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.03.20

Названы регионы, чьи жители не платят по кредитам. / Я человек, а не вирус! Доведённый до отчаяния китаец вышел на протест в Харькове. / В ЛНР сбили украинский беспилотник и рассмотрели его содержимое. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»