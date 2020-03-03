Жители Крыма рискуют остаться без медицинских масок

Жители Крыма рискуют остаться без одноразовых медицинских масок.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения РК, в течение февраля аптеки, находящиеся в подчинении ГУП «Крым-Фармация», продали около 30 тысяч масок.

На сегодняшний день в сети сохраняется лишь небольшой запас изделий. При этом в ведомстве подчеркивают, что медицинские учреждения дефицита в масках не испытывают.

Напомним, в начале февраля из-за высокого спроса стоимость медицинских масок в крымских аптеках поднялась в 9 раз.

Накануне жители Севастополя заявили, что в городских аптеках масок уже нет.

Симферополь, Лиана Макоба

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